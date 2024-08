La bressol de la Mitjana comptarà amb sistema de climatització el curs vinent

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’escola bressol de la Mitjana tindrà a partir del curs que ve un equip de climatització que funcionarà mitjançant el sistema d’aerotèrmia, que aprofita el sòl radiant de l’edifici per refrigerar les aules. Per a això, l’ajuntament hi ha invertit 70.000 euros i l’alcaldessa accidental, Begoña Iglesias, va assegurar que “suposarà una millora considerable per a la refrigeració del centre i més eficiència energètica”. Iglesias, que ahir va visitar les instal·lacions de l’escola de la Mitjana, va afegir que les següents bressol que es milloraran seran la de Gardeny i Pardinyes. Sobre la primera, Iglesias va assenyalar que una valoració tècnica de la Paeria ha conclòs que és un equipament “que pateix un alt impacte de calor i no té zones verdes”, per la qual cosa necessita actuacions urgents.

Pel que fa a la de Pardinyes, s’instal·larà una lona per protegir de la calor el pati. L’alcaldessa accidental no va especificar un calendari d’actuacions, que en qualsevol cas es farien fora del curs escolar i de forma gradual en aquelles bressol amb sòl radiant, ja que “és més fàcil avançar en aquests treballs”. Per la seua part, el regidor d’Educació, Xavi Blanco, va assenyalar que “la nostra prioritat és que les bressol siguin centres d’excel·lència en educació i infraestructures”.