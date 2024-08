L'oposició veta donar la medalla de la ciutat de Lleida a l'exalcalde Àngel Ros

La proposta del govern municipal de concedir la medalla de la ciutat a l’exalcalde Àngel Ros ha aixecat ampolles a l’oposició, que rebutja gairebé de forma unànime donar aquesta distinció al que va ser paer en cap entre 2004 i 2018, any en què va deixar el càrrec per ser ambaixador d’Espanya a Andorra fins al 2023. La proposta de Ros a la medalla de la ciutat es va fer pública ahir juntament amb 34 distincions més; 24 plaques i 11 medalles de diferents categories. Tanmateix, el govern té difícil, ara per ara, tirar-la endavant, ja que segons el reglament es necessita el vot a favor de dos terceres parts del ple, 18 regidors. El govern del PSC compta amb 9 edils, de manera que necessitaria com a mínim doblar els suports, però ni PP ni ERC ni Junts, tots amb cinc, semblen estar per la feina.

El cap de l’oposició i líder del PP, Xavi Palau, va dir que “és convenient que les distincions tinguin consens” i que treballaran en aquesta línia. Tanmateix, va admetre que “crida l’atenció que en la proposta del govern del PSC hi ha diversos excàrrecs socialistes, una circumstància inèdita”. ERC va avançar que no hi votarà a favor i que la proposta no havia estat pactada. Al seu torn, l’edil republicana Sandra Castro, va dir a Ua1 Ràdio que Ros “va ser l’alcalde que va negar la violència policial de l’1-O, que va obrir les portes que van permetre l’espoli del Museu de Lleida i no sé quins mèrits ha pogut tenir per ser medalla de la ciutat més enllà de tenir un carnet polític que coincideix amb el de l’equip de govern”.

La portaveu de Junts, Violant Cervera, també va dir que votarien no perquè Ros “va posar la catifa roja a la Guàrdia Civil durant el 155 perquè s’emportessin les obres del Museu de Lleida” i perquè “no va defensar la seua gent l’1-O quan eren estomacats per la Policia Nacional i ho va justificar, a diferència d’altres alcaldes del seu mateix color”.

La seua homòloga de Vox, Gloria Rico, va dir que no veu ètic “que un alcalde socialista li doni a un altre del seu partit una medalla de la ciutat”, mentre que l’edil del Comú, Laura Bergés, va criticar que es vulgui distingir algú “que va deixar la Paeria intervinguda” i amb uns serveis “clarament insuficients”.L’alcaldessa accidental, Begoña Iglesias, va dir que espera tenir “el màxim consens” dels grups per atorgar les distincions i va recordar que han acceptat totes les seues propostes. Per la seua part, Ros no va voler fer declaracions i es va limitar a agrair a l’alcalde, Fèlix Larrosa, que ho hagi proposat.