Noves denúncies per la suposada estafa a inversors d'una firma de Cappont

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida

Els Mossos d’Esquadra van rebre la setmana passada almenys dos noves denúncies contra els dos socis d’una empresa de Cappont que van ser detinguts com a presumptes autors d’estafar més de 300.000 euros a petits inversors, segons ha pogut saber aquest diari. La policia catalana va arrestar el 25 de juliol els socis i l’endemà va fer públic un comunicat en el qual explicava que fins llavors es comptabilitzaven catorze denúncies, però sospitaven que el frau encara podria ser molt més gran (vegeu SEGRE del 27 de juliol). Fonts solvents han explicat que la difusió del cas ha propiciat que s’hagin interposat noves denúncies i, almenys, ara ja són setze.

Els dos homes, de 34 i 39 anys, van ser arrestats com a presumptes autors d’un delicte d’estafa després que els Mossos obrissin una investigació fa uns mesos al rebre diverses denúncies relacionades amb inversions monetàries fallides. La denunciada era l’empresa dels dos investigats, que es publicitava com a banca d’inversió i que suposadament actuava com a mitjancera de les inversions. En les seues denúncies, les víctimes explicaven que havien perdut tots els diners que havien invertit, quan al contracte subscrit constava que les pèrdues mai no podien ser superiors al quinze per cent del capital. L’empresa lleidatana oferia als clients processos d’inversió de capital mitjançant assessors, activitat que no estaven autoritzats a desenvolupar al no constar com a registrada a la Comissió Nacional de Mercats de Valors (CNMV). La societat va actuar com a mitjancera en l’adquisició de participacions amb una empresa externa amb seu a Buenos Aires (Argentina), al director de la qual li consta una ordre internacional de detenció. Suposadament, aquesta empresa externa transformava els diners dels inversors en criptomonedes, que van perdre valor i no van poder assumir la devolució dels diners reclamats pels inversors. Així mateix, els investigadors calculaven inicialment que la quantitat estafada supera els 300.000 euros, malgrat que creuen que pot ser molt més elevada. El de més import seria d’uns 70.000 euros i la majoria de les víctimes, que serien petits estalviadors, van destinar-hi uns 3.000 euros. Els detinguts, que van quedar en llibertat, haurien declarat davant de la policia que ells han estat els primers estafats.