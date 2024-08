Amnistia en comptagotes

Publicat per SegreACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La llei d’amnistia compleix avui dos mesos de vigència, termini que donava la mateixa llei per aplicar-se, però s’ha fet en comptagotes i ha beneficiat un centenar de persones a Catalunya i cinc a Lleida. El primer amnistiat a Ponent és l’agent de la Policia Nacional acusat d’agredir Enric Sirvent –que va patir una aturada cardiorespiratòria– durant el referèndum al Centre Cívic de la Mariola. L’Audiència va entendre que el delicte de lesions té encaix en la llei. Hi ha un segon cas: els quatre independentistes investigats per l’intent de sabotatge de la Volta Ciclista al Solsonès el 2023.

En canvi, qui va anunciar que rebutjava ser amnistiat va ser Pau Juvillà, condemnat a sis mesos d’inhabilitació i multa de 1.080 euros per no treure els llaços grocs a la finestra del seu despatx de la Paeria durant la campanya de les eleccions generals del 2019, quan era edil de la CUP. Juvillà ha presentat una demanda davant del Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg contra Espanya per vulneració de la seua “llibertat ideològica i d’expressió”. Un altre polític que resta pendent és Bernat Solé (ERC), que va ser penat a un any d’inhabilitació i a una multa de 16.800 euros per desobediència per afavorir la celebració de l’1-O quan era alcalde d’Agramunt i diputat al Parlament. Solé ha sol·licitat la derogació de la sentència i que se’n dicti una de nova totalment absolutòria, així com l’eliminació dels antecedents penals. La Fiscalia no s’hi oposa, però el TSJC n’ha presentat una de prejudicial al TJUE, igual com amb altres càrrecs. Així mateix, en el cas de l’exalcalde d’Alcarràs, Miquel Serra (ERC), la defensa està revisant la llei per decidir si demanen que se li apliqui l’amnistia. A més, també sol·licitarien anul·lar l’import de les multes pagades tant per afavorir el referèndum com per no despenjar unes estelades.Pel que fa als manifestants imputats, la majoria de les causes són pels aldarulls postsentència. Algunes de les defenses han sol·licitat que s’apliqui la llei, mentre que d’altres ho estan estudiant i d’altres no preveuen sol·licitar-ho per considerar que no suposaria cap “benefici real” per als seus representats. Així mateix, es calcula que en total hi ha uns seixanta afectats, entre els quals l’exmembre de la Mesa del Parlament Ramona Barrufet i l’actual consellera d’Exteriors en funcions, Meritxell Serret.