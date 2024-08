Prova pilot per poder atansar els serveis socials a Ciutat Jardí

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament està portant a terme una prova pilot per ubicar un punt d’atenció social a Ciutat Jardí a través dels serveis socials de la zona. La regidoria d’Acció i Innovació Social està treballant per poder dotar les professionals del servei amb els equips necessaris per a l’atenció, segons afirma una portaveu municipal.

Aquesta iniciativa inclou la instal·lació d’accessos i programari essencials, així com la connexió segura a aplicatius i altres elements pràctics per poder garantir una intervenció efectiva i segura. La prova ha de permetre valorar la incidència i si hi ha una demanda suficient per programar un dia d’atenció al barri, afegeix la Paeria.

Atansar els serveis socials al barri és una de les principals demandes de l’associació de veïns de Ciutat Jardí, atès que de moment s’han de desplaçar fins a la Mariola. La primera tinenta d’alcalde i edil del barri, Begoña Iglesias, va explicar el mes de març passat que la majoria dels usuaris són persones grans, però els serveis socials també atenen altres perfils amb discapacitat, problemes de dependència o els que necessitin ajuda social en general, excepte aquells casos de violència de gènere per la seua urgència.El president de la junta veïnal de Ciutat Jardí, Ramir Bonet, celebra la posada en marxa dels serveis socials al barri i afirma que els tècnics municipals esperen que pugui començar a funcionar a partir d’aquest setembre. Explica que el punt d’atenció finalment es podrà ubicar a la seu de l’associació de veïns, ja que els problemes informàtics i de connectivitat que hi havia a l’espai estan “pràcticament resolts”. Així mateix, assegura que l’associació adaptarà al màxim els horaris de les activitats que es fan a la caseta per donar prioritat als serveis socials. “És un servei primordial per a diversos veïns”, afirma.