Els jutjats lleidatans van condemnar 94 maltractadors reincidents l'any passat

Les condemnes de maltractadors reincidents han augmentat l’últim any als jutjats de les comarques lleidatanes. Segons l’última memòria de la Fiscalia de Lleida, un total de 94 maltractadors que van acabar el 2023 amb alguna mesura penal ja havien estat condemnats prèviament per delictes de violència de gènere. Això suposa un augment del 14,6% respecte als del 2022, quan van ser 82. Així mateix, representen una de cada set condemnes (15,7%) per violència masclista, ja que l’any passat se’n van dictar 598 a Lleida. A més dels agreujants de reincidència, l’any passat se’n van aplicar 10 per parentiu i dos per raons de gènere.

En general, el Ministeri Públic va presentar en el passat exercici 712 escrits d’acusació per un total de 767 delictes de violència de gènere. Entre aquests, 298 per maltractament ocasional i 27 per violència habitual, a més de 33 escrits d’acusació per lesions, 25 per assetjament i 125 per amenaces. Així mateix, la Fiscalia va presentar 5 acusacions per delictes sexuals en l’àmbit de la violència de gènere, 194 per trencaments de mesures cautelars o de condemna i 7 per descobriment i revelació de secret. També durant l’any passat, es van obrir diligències prèvies per dos delictes d’homicidi consumat i per quatre d’homicidi intentat als jutjats lleidatans.

Del total de penes, val a destacar que se’n van dictar 250 de presó i unes 330 de treballs en benefici de la comunitat.D’altra banda, durant els sis primers mesos del 2024, els Mossos d’Esquadra han atès 691 dones víctimes de maltractaments a les comarques lleidatanes, només cinc menys respecte al mateix període de l’any passat. En aquest sentit, han registrat 645 denúncies, un lleuger descens de l’1,7%, que s’atribueix a menys casos coneguts en l’àmbit de la violència masclista familiar. Fins al juny hi va haver 284 arrestos, vuit de menors.