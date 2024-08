Empresaris i sindicats apressen el nou Govern a desencallar el polígon de Torreblanca

Patronals i representants de treballadors confien que el fet que els governs de la Paeria, Generalitat i Estat estiguin alineats en el mateix color polític (PSC/PSOE) permeti desencallar el projecte del polígon de Torreblanca, les obres del qual haurien d'haver començat fa més d'un any però que encara espera llum verda del Govern.

Les principals patronals i sindicats lleidatans insten l’acabat d’estrenar Govern de Salvador Illa a desencallar com més aviat millor el projecte del polígon industrial de Torreblanca, que segueix a l’espera que el seu pla director vegi llum verda per part de la Generalitat malgrat que les obres haurien d’haver començat la primavera de l’any passat. L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va explicar que en l’acte de presa de possessió d’ahir “vaig parlar ja amb Òscar Ordeig, Miquel Sàmper i Sílvia Paneque per obrir l’agenda de Lleida”. Subratlla que la Paeria s’ha personat en l’expedient de Torreblanca com a part interessada i rebrà tota la informació sobre tràmits i problemes que puguin sorgir, i valora que cal “avançar en la industrialització, tenir els peus a terra i posicionar la capitalitat en el que som els millors, l’agroindústria”.

Els empresaris confien que l’alineació sota el mateix color polític dels governs de la Paeria (PSC), la Generalitat (PSC) i l’Estat (PSOE) permeti agilitzar la posada en marxa d’un polígon industrial que “donarà impuls al territori”, assenyala Josep Maria Gardeñes, president de la Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL). Afegeix que el polígon haurà d’anar acompanyat de polítiques públiques d’habitatge, ja que “hi podria haver un dèficit” en l’oferta.El president de la Cambra de Comerç de Lleida, Jaume Saltó, afirma la importància de desbloquejar el polígon perquè “les empreses de Lleida creixin i se n’instal·lin de noves”. A finals de juny va dir que hi ha dos grans firmes interessades en una parcel·la d’almenys 30.000 m². També creu que la nova estació ferroviària prevista serà “un abans i un després en la intermodalitat”. Coincideix amb Jesús Torrelles, president de Pimec, que assenyala que “estem esperant que es desencalli, sobretot per la intermodalitat, la qual cosa falta a Lleida”.

Els sindicats defensen que Torreblanca “donarà una oportunitat molt bona al territori per crear treball de qualitat”, valora la secretària general de CCOO a Lleida, Cristina Rodríguez. El seu homòleg de l’UGT, José Luis Aguilà, destaca la necessitat de tenir capacitat d’oferir sòl industrial en polígons i que les firmes inverteixin. “Necessitem polígons i garanties perquè empreses s’implantin i creïn llocs de treball qualificats”, apunta.Una de les empreses lleidatanes que es volen instal·lar a Torreblanca és Supsa Supermercats Pujol, propietària de Plusfresc. El seu director de Responsabilitat Social Corporativa, Rafel Oncins, valora que “les gestions administratives a Catalunya són menys ràpides que en altres comunitats”. A més, explica que donaran 100 dies de gràcia al nou Govern perquè el projecte es pugui aprovar abans de Nadal, abans d’optar per construir la nova seu central en un altre polígon fora de Lleida.

L’inici de les obres del polígon ja porta més d’un any de retard

El calendari inicial del projecte de Torreblanca preveia que les obres haurien d’haver començat la primavera del 2023. Es va retardar i es va anunciar que el pla director s’aprovaria l’estiu del 2023, però es va demorar de nou fins al desembre. Llavors la comissió de Territori de Catalunya el va deixar sobre la taula perquè faltaven almenys dos informes. Un era el que ha resultat desfavorable d’Adif. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va denunciar que la Generalitat el tenia en un calaix des d’aquest febrer. L’exconsellera de Territori Ester Capella va respondre que l’escrit “no està a l’abast” del departament i va acusar el Govern central de no ser “especialment ràpid en l’elaboració d’informes”.El plantejament del pla director preveia una afectació total de 1.282 ha i un desenvolupament inicial d’unes 400, però el Govern el va retallar a Quatre Pilans al demanar-ho la Paeria després que veïns es mobilitzessin. Es projecta al costat dret de l’N-240 en direcció a les Borges, més enllà de l’encreuament amb la variant sud (C-13).