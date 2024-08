El nou edifici de l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida porta 9 mesos de demora

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El nou edifici de consultes externes de l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida, en construcció des de fa més d’un any, ja acumula més de 9 mesos de retard. El Servei Català de la Salut va adjudicar el projecte i les obres el febrer de l’any passat a la unió temporal entre Comsa; Dominion Industry, Infraestructures SL i Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales. El projecte i les obres es van licitar per 42,7 milions de fons europeus. El pla inicial preveia que els treballs comencessin el mateix febrer i Brussel·les va fixar inicialment el termini d’execució fins al 30 de novembre del 2023. Tanmateix, no van començar fins a principis de juny de l’any passat. El setembre passat, Salut va retardar les previsions de la fi de les obres fins a finals d’aquest any. A principis del 2024, la Paeria va autoritzar una ampliació de l’horari de les obres de les nou a les onze de la nit.