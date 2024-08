El parc dels Barrufets a Les Basses: la gran aposta que va acabar en fiasco

La recuperació de les Basses ha estat l’assignatura pendent de tots els governs municipals des que van tancar les piscines i un dels projectes amb més repercussió va ser el d’un parc dedicat als Barrufets, que van impulsar el llavors alcalde, Àngel Ros, i el cap de l’oposició, Joan Ramon Zaballos (CiU). El 2014 van presentar l’acord amb l’empresa IMPS, que gestionava els drets d’aquests personatges, i fins i tot hi va assistir Véronique Culliford, filla del dibuixant belga Pierre Culliford Peyo, creador dels Barrufets. Però aquesta gran aposta va quedar en res i tres anys després un nou govern li va donar la carpetada definitiva. Ros opina que hauria estat “una gran solució”, però diu que va caldre desistir “perquè van faltar inversors”.

Detalla que la marca “ens cedia els drets i atraccions, però per desenvolupar tota l’actuació urbanística i els equipaments crec recordar que feia falta una inversió d’uns 30 milions”. Va afirmar que llavors “eren anys difícils” perquè moltes empreses encara patien els efectes de la crisi pel crac de la construcció. Opina que ara la millor opció és que sigui un parc urbà per a usos familiars, esportius i de lleure per al“gaudi general” i celebra que l’ajuntament estigui treballant en aquesta línia. També entén que no tindria sentit recuperar les piscines, perquè n’hi ha als barris. Zaballos, per la seua part, considera que “la conjuntura temporal i política” no va ser favorable per tirar endavant aquest projecte. “Una situació de final de mandat en la qual jo al següent no seguia i no tots en el meu partit ho veien igual. I les eleccions estaven a prop”, apunta.

Recorda que “tots deien que era un projecte genial, però no es va concretar, encara que els números sortien”. Perquè les Basses torni a ser “l’orgull dels lleidatans” aposta per ubicar-hi “una cosa que no hi hagi en cap altre lloc, que atregui gent i creï llocs de treball, com un parc infantil vinculat amb la Fira de Titelles o l’Animac”.