Detinguts per una agressió al sortir d'una discoteca

Dos joves van ser detinguts ahir de matinada per agredir-ne un altre a la sortida d’una discoteca al polígon Neoparc de Lleida. Segons va informar la Guàrdia Urbana, l’actuació va tenir lloc a les 5.30 hores al carrer Almenar, perpendicular al carrer on es troba la discoteca Biloba.

Dos joves van ser arrestats per agredir-ne un altre, que va haver de ser traslladat en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida per possible fractura de l’envà nasal. Els dos detinguts estan acusats d’un delicte de lesions. A finals de juliol, un home va ser evacuat a l’Arnau al resultar ferit en una baralla amb alguns implicats a la intersecció entre els carrers Democràcia i Travessia del Carme. Dos setmanes abans, dos persones havien estat detingudes per una agressió amb arma blanca al Barri Antic.