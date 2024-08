La compra d’un pis amb piscina a Lleida suposa un sobrecost del 58%

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La compra d’un pis amb piscina és, de mitjana, un 65% més car per comprar-lo sense ella i només un 24% dels pisos en venda que s’anuncien a Espanya a Idealista disposen d’aquesta comoditat, segons un estudi publicat pel portal immobiliari. A la ciutat de Lleida, el sobrecost se situa en el 58%, i el 14% dels habitatges tenen piscina.

Per territoris, Santa Cruz de Tenerife és la capital espanyola en la qual la diferència entre els pisos que es venen amb piscina davant els que no és més gran, ja que el seu preu és un 108% superior. El segueixen les diferències de preu de Terol i Bilbao (amb un 60% de sobrepreu), Barcelona (59%), Lleida i Pamplona (58% en ambdós casos).

En el grup de ciutats amb un sobrepreu superior al 50% se situen també Alacant (51%), Burgos i Castellón de la Plana (50% en els dos casos).

Al contrari, a Madrid els habitatges que són al mercat amb piscina són, de mitjana un 3% més cares que les que no la tenen. A Sevilla la diferència és de l’1%, mentre que a Sant Sebastià el preu no varia, igual com a Ceuta. Salamanca és l’única ciutat en la qual el preu dels habitatges amb piscina és inferior a les que no la tenen, un 12% més barates.

Les grans diferències entre les ciutats de Madrid i Barcelona tenen una explicació relacionada amb l’urbanisme dels últims lustres en ambdues ciutats, ja que es deu a la capacitat que ha tingut Madrid en els últims anys de crear nous desenvolupaments urbanístics amb zones comunes, davant la limitació geogràfica que registra Barcelona per crear nous projectes i la seua proximitat a la platja.

El 14% dels immobles de Lleida té piscina

A Espanya el 24% de tots els pisos en venda en Idealista compta amb piscina. La capital en la qual més immobles compten amb aquesta comoditat és Alacant, ja que el 27% de totes els que s’anuncien la té. La segueixen Màlaga (26%), Ciudad Real (19%), Palma (19%), Almeria (18%), Àvila, Saragossa, Valladolid i Conca (amb el 17 % en els quatre casos). A la ciutat de Lleida, el 14% dels habitatges té piscina.

A Barcelona el 7% dels pisos disposa d’ella, mentre que a Madrid arriba fins el 15% de l’oferta. Vitòria i Ourense encapçalen la llista de capitals amb menor percentatge de pisos a la venda amb piscina, amb només el 0,4%. Els segueixen Cadis, Pontevedra, Lugo, Lleó, Palència i Bilbao, amb l’1% de l’oferta. A continuació, es troben Zamora, Sòria, A Coruña, Pamplona i Oviedo, amb el 3%.