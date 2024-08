Els busos urbans guanyen un 20% de viatgers el primer semestre

El nombre de viatgers dels autobusos urbans el primer semestre de l’any ha augmentat un 19,6 per cent respecte al mateix període del 2023, passant de 3.116.000 a 3.727.00. Així ho va assegurar el gerent d’Autobusos de Lleida, Carles Soldevilla, que va assenyalar que el principal motiu d’aquest increment “és per la reducció de les tarifes en el transport públic, que ha comportat un augment d’aquests serveis a totes les ciutats i a nivell català i estatal”.

De fet, des de la pandèmia els busos no han parat de guanyar usuaris, la qual cosa segons Soldevilla “és molt positiva i evidencia que, si el transport públic funciona de forma eficient, la ciutadania respon”. Va posar com a exemple la línia L7, que creua la ciutat des dels Mangraners fins al Secà passant per la Bordeta, Cappont, Universitat, Clot i Balàfia. “És la línia amb més usuaris, concretament el 35% del total i és també la que té un temps d’espera menor, que ronda aproximadament els 6 minuts”. Per tot això, Soldevilla es va mostrar molt satisfet amb les xifres i va apuntar que “l’increment dels usuaris del servei d’autobús a Lleida ciutat es troba per sobre de la mitjana catalana”.

Paral·lelament, el gerent d’Autobusos de Lleida va considerar inviable instal·lar marquesines a totes les parades de la ciutat, com demanen alguns grups de l’oposició. “La més barata costa 80.000 euros, en algunes parades no cabrien per superfície i en d’altres amb prou feines tenen usuaris, seria massa complicat i car”, va afegir. D’altra banda, ha demanat reunir-se amb els responsables del complex de la Caparrella “per planificar l’inici de curs i evitar el col·lapse del servei, com ha passat els últims anys”.

Queixes a Pardinyes i Balàfia pel temps d’espera de la línia L5

Usuaris de la línia L5 que va de Cappont a l’Arnau de Vilanova, passant per Pardinyes i Balàfia, han denunciat que el temps d’espera arriba a superar en algunes parades gairebé els 30 minuts i a ple sol”. Una queixa que les associacions de veïns de Pardinyes i Balàfia han recollit les últimes setmanes i han posat en coneixement d’Autobusos de Lleida. El seu gerent, Carles Soldevilla, va assenyalar que aquesta demora en les freqüències “és un problema d’ajustaments d’horaris que quedarà resolt al setembre” i que no està relacionat amb el fet de ser període vacacional. Així mateix, Soldevilla va dir que el canvi de recorregut de l’L5 a l’abril, quan es va acordar que després de passar per l’Arnau de Vilanova circularia per l’avinguda de Pinyana en comptes de per Rovira Roure, “no és puntual, és una modificació definitiva que servirà per anar a l’edifici de consultes de l’Arnau de Vilanova”.