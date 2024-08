Torre Salses de Lleida, una gran finca que va donar pas a carrers que continuen buits més de 15 anys després

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una zona en la qual hi hauria centenars de xalets amb vista a la Seu Vella. Així venia un responsable de l’empresa promotora de l’operació el pla d’urbanització de Torre Salses de Lleida abans de l’inici de les obres, a començaments d’aquest segle.

La construcció de la primera variant sud, amb un carril per sentit. Des del 2013 és una autovia. - Maite Monné

Aquesta gran finca agrícola situada entre la Bordeta i els Mangraners s’havia de transformar en una àrea residencial d’alt estànding, en la qual també hi hauria alguns blocs de pisos.

Tanmateix, el final dels treballs d’urbanització va coincidir amb l’inici de la crisi, els carrers van quedar buits perquè no es va iniciar cap habitatge i es van anar deteriorant amb el pas del temps pels robatoris i vandalisme que van patir les instal·lacions, com ara els fanals.

Torre Salses - Amado Forrolla

El 2015 l’empresa Eurofund va presentar a la Paeria el projecte per habilitar-hi un parc comercial d’unes 5 hectàrees, que encara no ha acabat la tramitació gairebé una dècada després, entre altres coses perquè el govern municipal del mandat 2019-2023 donava prioritat a un centre comercial a l’estació, abans que a la perifèria.

Així que Torre Salses continua sense oferta comercial i sense habitatges, a l’espera de poder culminar els tràmits i, mentrestant, la zona ha estat reurbanitzada. Quan aculli usos comercials, residencials o tots dos, també s’hi podrà accedir per la variant sud, construïda primer com una via de dos carrils el 2003 i com a autovia a partir del 2013.