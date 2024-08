Estudi per reduir la 'síndrome d'estar cremat' que pateixen sanitaris

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Per què alguns professionals sanitaris resisteixen l’estrès i no pateixen la síndrome d’estar cremat (burnout)? Aquesta és la qüestió que esperen descobrir els investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya, liderats per Oriol Yuguero, responsable d’Urgències de l’Arnau de Vilanova i del grup e-RLab, juntament amb la fundació Galatea, que han estat seleccionats en la convocatòria Connecta de l’ObservatorioSocial de la Fundació La Caixa. “La pandèmia va evidenciar que, davant de les situacions d’estrès i esgotament iguals, no es cremen. Això va fer que ens preguntéssim quins elements els ajuden a protegir-se. Tenir més vida social? Algun tret de la seua personalitat? El sentit de l’humor? Estar involucrats en activitats grupals, com cantar en un cor?”, apunta Yuguero. Determinaran si hi ha aspectes concrets que els protegeixen perquè Salut promogui activitats que ajudin a evitar el burnout.

Els voluntaris que hi participin respondran una vegada al mes durant un any i mig un qüestionari per avaluar el seu grau de burnout. Volen reclutar-ne més de 40 amb nivell baix, que participaran en una segona fase per veure què tenen en comú. S’avaluarà també mitjançant realitat virtual immersiva la seua resposta a situacions associades a l’estrès.

La nova consellera de Salut visita les obres de l’Arnau

La consellera Olga Pané, al centre, va visitar ahir les obres de l’Arnau de Vilanova. - JORDI ECHEVARRIA

La nova consellera de Salut, Olga Pané, va visitar ahir les obres de l’edifici de consultes externes de l’Arnau de Vilanova, que van començar la primavera del 2023 i al qual es començaran a traslladar en el primer trimestre del 2025. El pressupost és de 46,3 milions. També està en marxa l’ampliació de bloc quirúrgic de 12 a 22 quiròfans, amb una inversió de 24,6 milions, que serà entre el 2027 i el 2028. Després, la consellera va ser rebuda a la Paeria per l’alcalde, Fèlix Larrosa, que li va preguntar sobre l’estratègia de mobilitat que s’haurà de posar en marxa si manté la proposta de traslladar el CAP de Cappont a Copa d’Or. Va demanar resituar el centre de reducció de danys per a drogoaddictes de Boters a un entorn sociosanitari i concretar el conveni de finançament per al nou model per allotjar persones vulnerables. Va dir que al setembre o l’octubre aprovaran canvis urbanístics que permetran ampliar l’hospital Santa Maria.

Els contagis de covid a Lleida descendeixen per cinquena setmana

Els contagis de covid-19 detectats a l’Atenció Primària a les comarques de Lleida continuen la tendència a la baixa de les últimes cinc setmanes. Segons dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC), en la setmana del 12 al 18 d’aquest mes es van diagnosticar 140 casos a la regió sanitària del pla, davant els 246 de la setmana anterior, fet que representa un descens del 43%. L’actual incidència d’aquesta infecció a Ponent és la més baixa de tot l’estiu, que va viure el seu punt més àlgid entre l’1 i el 7 de juliol, quan es van comptabilitzar un total de 514 persones diagnosticades als Centres d’Atenció Primària (CAP).A l’Alt Pirineu i Aran, durant l’última setmana els casos han caigut de 41 a 29, quan entre els dies 8 i 14 juliol van arribar a ser 75 les persones diagnosticades de covid.En el conjunt de Catalunya, la incidència del virus també disminueix i passa de 3.339 a 2.198 contagis diagnosticats, la majoria a persones d’entre 15 i 44 anys (721) o entre 45 i 59 (458). Així mateix, el SIVIC indica que totes les infeccions respiratòries es mantenen en descens.