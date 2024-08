Juan Fortuny va ser destituït com a cap de la Policia Nacional a Lleida per desavinences amb la subdelegada del Govern central

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Juan Fortuny de Pedro va ser el cap de la Policia Nacional a Lleida entre el 2012 i el 2016, any en què va ser destituït després d’unes desavinences amb la subdelegada del Govern central en aquell moment, Inma Manso (PP). Aquest excomissari de la Policia Nacional va assassinar aquest dimarts suposadament la seua exparella al seu pis de Rubí i després la seua actual companya sentimental al seu habitatge de Castellbisbal, on finalment es va suïcidar.

Després de la destitució de Lleida, Fortuny va ser traslladat a Tarragona com a cap d’Operacions i la causa oficial del cessament va ser per “falta de confiança”. Tanmateix, el comissari va portar la seua destitució als tribunals al considerar que havia estat “arbitrària” i a causa de “criteris polítics”. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va avalar el recurs, en el qual va denunciar que la Subdelegació del Govern va intentar influir perquè les pràctiques de tir del cos es fessin en un complex que era propietat d’un company de partit de Manso. També va apuntar que el van destituir després de convidar diverses autoritats, entre les quals el llavors alcalde de Lleida, Àngel Ros, a un acte per commemorar el 192è aniversari de la creació de la Policia Nacional, davant de la qual cosa la subdelegada, segons el comissari, li va ordenar que anul·lés totes les invitacions. Segons Fortuny, Manso, del PP, va dir que no estava d’acord que es convidés l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, del PSC, que ja havia confirmat la seva assistència. Fortuny es va mostrar contrari a excloure de l’acte Ros perquè defensava la neutralitat política de la policia de l’Estat. Un cop informats els superiors del conflicte, es va decidir no convidar a cap autoritat política ni jurídica i celebrar l’aniversari en la intimitat només amb Manso i representants de la policia espanyola.

Pel que fa al doble crim, la principal hipòtesi dels Mossos d’Esquadra és que el policia, jubilat l’any passat, va assassinar amb una arma de foc la seua exdona, d’uns 60 anys, a Rubí, i la seua actual parella, d’una edat similar, a Castellbisbal, i posteriorment es va suïcidar amb la mateix arma. La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Región Policial Metropolitana Nord de Barcelona de la Policia catalana es va fer càrrec de les indagacions per aclarir les circumstàncies del doble crim masclista.