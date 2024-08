L'oferta d'habitacions de lloguer en pisos compartits creix un 65 per cent en un any

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L’oferta d’habitacions per llogar en pisos compartits s’ha disparat a Lleida, ja que entre l’abril i el juny va créixer un 65% respecte al mateix període de l’any passat. Així ho indica l’últim estudi del portal immobiliari Idealista, que assenyala que Lleida va doblar el creixement mitjà de tot l’Estat, del 29%. Així mateix, constata que el percentatge de persones interessades per una habitació es va reduir un 2% a la capital. Malgrat l’augment d’oferta i disminució de demanda viscuts durant el segon trimestre, els preus van pujar un altre 11% en un any, assolint una mitjana de 300 euros mensuals per una habitació al juny.

Lleida ocupa la posició 12 entre les capitals amb una pujada més alta de l’oferta, en una llista encapçalada per Logronyo (155%), Castelló (121%) i Albacete (109%). La capital lleidatana és en el primer lloc entre les catalanes, seguida de Tarragona (39%), Barcelona (26%) i Girona (2%). Per contra, és una de les úniques 16 amb una baixada de la demanda (-2%), que en el global de l’Estat va pujar un 15% de mitjana. La demanda va baixar de forma més pronunciada a Barcelona (-8%) i Tarragona (-6%), mentre que a Girona va pujar un 38%.L’estudi també mostra que Barcelona és la ciutat amb els lloguers d’habitacions més cars d’Espanya, que al juny assolien els 565 euros mensuals de mitjana. La segueixen Palma i Madrid (500 euros en ambdós) i Sant Sebastià (450 euros). El preu mitjà va ser de 392 euros mensuals a Girona i 350 a Tarragona. Barcelona també va ser la capital catalana on més van pujar (13% anual), seguida de Lleida (11%), Tarragona (8%) i Girona (3%).

Moltes ofertes d’habitacions a la ciutat estan reservades per a universitaris. Tal com va publicar aquest diari, el president del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Lleida, Josep Maria Esteve, va explicar que els estudiants subscriuen un de cada quatre contractes de lloguer a la ciutat, així com que molts opten per continuar llogant els pisos el juliol i l’agost, encara que no estiguin a Lleida, per poder conservar-los al setembre.Veïns que han buscat habitació recentment a Lleida també expliquen que un gran nombre de propietaris només volen llogar les seues habitacions a dones, així com que cada vegada més propietaris eliminen el menjador per convertir-lo en una habitació més.