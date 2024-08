La firma tecnològica Hiberus passarà de 50 a 150 empleats a Lleida

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La consultoria tecnològica Hiberus preveu triplicar el personal de la seu del Parc Agrobiotech dels 50 treballadors actuals fins als 150. Quan es va instal·lar el 2022 preveia arribar al centenar d’empleats, i ara vol sumar-ne 50 més. El director general a Catalunya, Jesús Poveda, va explicar ahir que “amb 150 professionals a Catalunya i 19 milions d’ingressos, les nostres previsions són arribar als 30 milions i un equip de 500 persones en el pròxim any i mig”. Ho va dir durant la visita de l’alcalde, Fèlix Larrosa, a les seues instal·lacions a Gardeny. Al seu torn, Larrosa va agrair que la companyia s’hagi instal·lat a Lleida i va assegurar que “la plataforma de cooperació entre la Universitat de Lleida i la Paeria va ser un encert per obrir oportunitats i que les empreses es puguin implantar”.

Hiberus és una empresa internacional de Saragossa que s’especialitza en les tecnologies de la informació, la consultoria tecnològica i la transformació digital. “Tenim una forta presència al sector públic i estem apostant per posicionar-nos en el camp de les tecnologies per tenir una relació més directa amb els ciutadans”, va afirmar Poveda. “Volem créixer i atreure talent”, va afegir. A més de l’administració pública, algunes de les àrees de la firma són la banca, el turisme, les telecomunicacions o els mitjans de comunicació.A la visita també van assistir els directors del sector públic i de turisme i lleure d’Hiberus, Carlos Becana i Pedro Antón; el director del Parc Agrobiotech, Miquel Aran; i les regidores Carme Valls i Pilar Bosch.

L’ajuntament de Lleida busca empreses per digitalitzar la seguretat

La Paeria està en fase de concurrència d’idees per “avançar en termes de digitalització de la seguretat”. En la seua visita a Hiberus, l’alcalde va explicar que “hem portat a terme un procés concertat perquè aquelles empreses que vulguin participar ens presentin les seues idees sobre gestió lluminosa intel·ligent, sistemes d’alerta o de predicció per facilitar la planificació dels recursos policials i de seguretat” i va assegurar que “volem una ciutat segura, i la tecnologia d’empreses com Hiberus ens pot ajudar”. Per la seua part, Poveda va afirmar que “la nostra intenció és aportar tot el coneixement, crec que hi ha iniciatives que es poden traslladar”.“Les administracions públiques que no avancin en termes de digitalització estan condemnades a ser ineficients”, va valorar Larrosa, que va assegurar que “Lleida vol ser una ciutat intel·ligent que protegeixi els seus habitants, netegi i recicli millor i generi més oportunitats”.