Sorpresos a Lleida amb material robat al bar de les piscines de la Portella

La Guàrdia Urbana ha detingut aquesta nit dos persones com a suposades autores d'un robatori amb força al bar de les piscines de la Portella. Els fets han tingut lloc cap a les tres de la matinada, quan una patrulla ha vist dos persones descarregant bosses de plàstic al carrer, a l'avinguda de Tortosa, i com dins del seu vehicle hi hauria també nombrós material carregat, com ara una rentadora, un ventilador gran i una vitroceràmica, entre d'altres. Inicialment aquestes persones han dit que estaven fent una mudança però han començat a donar versions contradictòries fins que finalment han reconegut el robatori. Tots els materials han pogut ser retornats al seu propietari.

Dins de les bosses també hi havia una gran quantitat d'aliments propis de bars i restaurants, com grans peces de carn i marisc, així com diverses ampolles de licors d'alta graduació, refrescos i una bossa amb una gran quantitat de monedes tipus canvi i bitllets fraccionats.

Després de reconèixer que ho havien robat, els agents van activar una alerta a totes les patrulles disponibles i per fer una cerca pels bars i establiments de la ciutat, per detectar on hauria pogut tenir lloc el robatori. Finalment, s'ha pogut esbrinar que el material havia estat sostret aquesta mateixa nit de les piscines de la Portella, fet que ha estat confirmat pels Mossos d'Esquadra. La investigació dels Mossos continua oberta i no es descarta que aquestes persones puguin tenir relació amb altres delictes a les comarques de Ponent.