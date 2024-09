Bolca un camió entre Lleida i Albatàrrec i vessa gasoil

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un camió va bolcar a primera hora de la tarda d’ahir a la carretera C-230a, entre la capital del Segrià i Albatàrrec. El sinistre es va produir a les 16.02 hores al quilòmetre 4,2. El camioner va poder sortir pel seu propi peu de la cabina del camió. A conseqüència de l’accident, hi va haver un abocament de gasoil. Els Bombers, que hi van acudir amb quatre dotacions, van haver d’aturar la fuga per evitar que arribés al canal de Seròs.