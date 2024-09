Detinguda una dona per agredir un home amb una arma blanca al barri de la Bordeta de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van detenir diumenge al matí a la Bordeta de Lleida una dona de 23 anys acusada de ferir amb una arma blanca un home de 47 anys durant una discussió. L’home va patir un tall en una cama i els investigadors provaven de determinar si havia estat causat amb un ganivet o un vas trencat.

La presumpta autora va ser arrestada per un delicte de lesions. Els fets van ocórrer al voltant de les 7.15 hores en un immoble del barri. Pel que sembla, es coneixien, van discutir i van acabar barallant-se. La víctima va haver de ser atesa de la ferida, encara que no es temia per la seua vida. La presumpta agressora va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.

Aquest cas se suma a les altres dos agressions amb armes blanques que hi va haver dissabte a Balaguer i al carrer Cavallers de la capital del Segrià, respectivament (com ja va publicar aquest diari diumenge i ahir). A primera hora de dissabte, els Mossos van arrestar un home de 47 anys acusat d’apunyalar un altre individu durant una baralla al carrer Molí de la capital de la Noguera. Va ocórrer a les 6.15 hores i el presumpte autor va ser detingut minuts després.

El jutjat de guàrdia de Balaguer va acordar presó provisional comunicada i eludible amb fiança de 6.000 euros.

Així mateix, dissabte a la nit, la Guàrdia Urbana va detenir al Barri Antic un home de 42 anys acusat de temptativa d’homicidi. Una patrulla que estava de servei va ser alertada per una parella d’una baralla. Un home presentava una ferida oberta a l’orella esquerra. Segons van explicar a la Urbana, mentre sortien del portal del seu domicili els va assaltar el pare de la noia amb un ganivet de 20 centímetres a crits d’“et mataré”.

El jove va intentar esquivar la ganivetada, que li anava directa al coll, però li va ferir l’orella. Després d’un forcejament, el pare va acabar fugint i va ser arrestat per la Urbana al seu domicili. Va quedar lliure amb càrrecs després de passar a disposició del jutge, que va acordar una ordre d’allunyament respecte a la víctima.

Així mateix, diumenge a la matinada dos joves van ser arrestats per sengles agressions. En una, un home va atacar dos dones que van haver de ser ateses en un hospital.