L'alberg d'estiu tanca amb un 17% més d'usuaris que el 2023

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El dispositiu municipal d’acollida a les persones que busquen feina per la campanya de la fruita ha atès 1.121 persones aquest estiu al pavelló 3 de la Fira, un 17 per cent més que les 935 de l’any passat i gairebé el doble que el 2022. Ho va indicar ahir el tinent d’alcalde Carlos Enjuanes, que va assenyalar que el seu perfil ha estat de “menys alta vulnerabilitat”, sense majors de 65 anys o menors de 18. Del total d’usuaris, tots sense ocupació o sense documentació administrativa per treballar, 960 han pernoctat al pavelló i la resta només han utilitzat serveis com les dutxes i consignes.

El dispositiu del pavelló va obrir a començaments de juny i es va tancar dissabte passat, últim dia d’agost. Mentrestant, els 16 pisos de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) reservats per a temporers estan oberts des de mitjans de maig i no tancaran fins al 27 de setembre. Fins al moment han acollit 101 homes i 8 dones. Aquest recurs, al qual només poden accedir els temporers amb contracte, té un cost de 5 euros per nit. “L’ocupació ha estat gran, però no s’han acabat d’omplir les places com l’any passat”, va explicar Enjuanes.El regidor d’Acció i Innovació Social va destacar que el nou model d’inclusió de la Paeria preveu millorar les instal·lacions del pavelló, així com licitar un futur centre modular d’acollida per a temporers pròximament perquè pugui funcionar l’estiu que ve. “Permetrà alliberar pisos reservats durant tot l’any per a la campanya que es podrien utilitzar per a altres usos socials”, va afirmar Enjuanes.El tinent d’alcalde també va respondre sobre les últimes acusacions de Fruita amb Justícia Social, tot assegurant que “és fals que es va instar a marxar persones del pavelló o que hagi estat gestionat per voluntaris”.