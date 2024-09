La Paeria preveu aplicar un gran augment en la taxa de la brossa distribuït en dos anys

La Paeria prepara un gran augment de la tarifa per la recollida d’escombraries a la ciutat, que distribuirà amb tota probabilitat en dos anys, per poder complir la llei estatal 7/2022 de residus que obliga a finançar el cost íntegre del servei amb els ingressos recaptats amb aquests rebuts. Així ho va indicar la primera tinenta d’alcalde i regidora d’Agenda Urbana, Espai Agrari i Sostenibilitat, Begoña Iglesias, i va afirmar que si no compleixen aquest precepte podrien rebre una sanció. Va indicar que encara treballen en aquesta qüestió, que s’haurà d’incloure en les ordenances fiscals del 2025 que s’han d’aprovar en els propers mesos.

En tot cas, va remarcar que en l’actualitat el cost de la recollida de residus és d’aproximadament 7 milions mentre que a través de la taxa en recapta poc més de 4, de manera que el desfasament anual s’acosta als 3 milions. O el que és el mateix, la Paeria ha d’aportar aquest import de diners per completar el finançament del servei i la llei indica que el 2025 hauria de ser sostingut només amb el que es recapta a través de la taxa. Malgrat aquest termini, Iglesias va assenyalar que la idea és aplicar la pujada de la taxa “progressivament”, amb l’argument que el nou contracte del servei, que volen licitar aquest any i que serà més car, no estaria en vigor tot el 2025, de manera que tindrien “marge” per aplicar l’increment a dos exercicis.Com va publicar aquest diari, l’ajuntament estima en 22.591.713,62 euros anuals, sense IVA, el cost del nou contracte del servei de neteja de l’espai públic, recollida de residus de la ciutat i gestió de les deixalleries, segons un informe emès una vegada efectuades consultes a diverses empreses del sector prèvies a la licitació. El cost de l’actual concessió, en mans de l’empresa Ilnet, és d’uns 15,5 milions anuals, de manera que el nou contracte costarà 7 milions més, a l’incloure la renovació de la flota, més personal i noves zones de la ciutat per cobrir. La concessió actual acabava el març passat, però el consistori va aprovar una pròrroga d’un any i mig, fins al mes de setembre del 2025. El govern municipal confia a licitar el concurs al novembre per deu o dotze anys.