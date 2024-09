Última opció d'accés a una carrera per a 431 alumnes

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La convocatòria extraordinària de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) de setembre va començar ahir per a 431 alumnes lleidatans de Batxillerat o FP que busquen una última oportunitat per entrar en algun grau aquest curs que ve. Són un 27% més que el setembre passat, quan n’hi va haver 337. Aquesta selectivitat té la funció d’omplir les places lliures de les universitats amb els alumnes que no es van poder presentar al juny perquè tenien alguna assignatura suspesa. “A Batxillerat només vaig suspendre Filosofia amb un 4, per la qual cosa la vaig haver de recuperar durant l’estiu”, va explicar l’Aina, una de les aspirants.

Els exàmens van començar ahir al matí al campus de Cappont amb Llengua i Literatura Castellanes i Llengua Estrangera (anglès). Formen part de la fase general, a la qual es presenten 200 alumnes. La resta, 231, només fan exàmens de la fase específica. Els primers d’aquesta fase es van fer ahir a la tarda.L’Èlia és una alumna de Tàrrega que vol estudiar Estudis Anglesos a la Universitat de Lleida (UdL). “La nota d’accés és un 5, en principi és fàcil d’aconseguir”, celebra. En canvi, l’Aina vol estudiar Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, però “aquest curs han eliminat la PAP i ha apujat la nota, anava confiada d’entrar amb un 6,5 però aquest any no ho aconseguiré”, lamenta.