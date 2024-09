Craviotto, Taylor Swift i la Gioconda, a les primeres proves de les oposicions per a 19 places d’urbà a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de 182 aspirants, dels 239 convocats, es van presentar aquest dijous a les dos primeres proves de l’oposició per a 19 places de Guàrdia Urbà a Lleida: un qüestionari cultural i un altre sobre el programa específic. En el primer examen, hi va haver preguntes relacionades amb Lleida com quan se celebra la Batalla de Flors (Festes de Maig), qui és l’entrenador de l’Hiopos Lleida (Gerard Encuentra), on es troben els Pous de Gel (Turó de la Seu Vella) o quantes medalles ha aconseguit Saúl Craviotto durant la seua carrera esportiva (6).

D’altres van ser sobre temes d’actualitat, com en quina ciutat va suspendre concerts Taylor Swift a l’agost per amenaça d’atemptat (Viena), com es titula la pel·lícula en anglès que Pedro Almodóvar va presentar al festival de cine de Venècia (The Room Next Door) o qui va guanyar el Tour (Tadej Pogacar). I d’altres, de cultura general, com quin any va trepitjar l’home la lluna per primera vegada (1969), quin és el riu més llarg de la península Ibèrica (Tajo) o a quin museu hi ha la Gioconda (Louvre). Els que aprovin aquestes i la resta de proves, el 28 d’octubre ingressaran a l’Escola de Policia de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Quan aquests nous agents s’incorporin a la Policia Local, el cos comptarà amb 248 efectius