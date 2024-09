Detingut a Mossèn Reig per suposat tràfic d'heroïna i cocaïna

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Unitat d’Investigació dels Mossos d’Esquadra al Segrià va detenir ahir al matí un veí del carrer Mossèn Reig, al Clot de les Granotes, acusat de traficar amb heroïna i cocaïna, com va avançar SEGRE en la seua edició digital. L’arrestat és un home de 44 anys que feia mesos que era investigat.

La investigació es va iniciar el febrer passat quan la Guàrdia Urbana va decomissar 2,8 grams heroïna a un consumidor habitual a la plaça Clot de les Granotes i les indagacions es van enfocar a determinar la identitat del venedor. Els agents van recopilar noves informacions i indicis i van localitzar un sospitós, que residia en un pis del carrer Mossèn Reig. Tot apuntava que els consumidors contactaven per telèfon i quedaven en carrers del voltant o els recollia amb el seu vehicle per fer la venda. També es van fer vigilàncies i seguiments. Finalment ahir va ser arrestat. Se’l va detenir quan sortia de la ciutat amb cotxe. Posteriorment es va escorcollar el seu habitatge, i van localitzar 196 grams d’heroïna, 30 grams de cocaïna, una bàscula de precisió, un molinet per triturar i barrejar les substàncies i estris per manipular i preparar les dosis per a la venda. En l’operatiu van participar agents d’Investigació de l’ABP Segrià, de l’ARRO i Seguretat Ciutadana i un gos ensinistrat per localitzar estupefaents.

Els veïns del barri s’han queixat en reiterades ocasions de l’augment d’actes incívics, baralles i venda de drogues, especialment durant els caps de setmana.

Enxampats amb droga en un control a Alfarràs

Els Mossos van detenir la matinada de dimecres tres ocupants d’un cotxe, un home de 40 anys i dos dones de 21 i 22, que van ser sorpresos amb droga en un control preventiu a l’N-230 a Alfarràs. Al vehicle van trobar dos embolcalls amb cocaïna, setze bossetes d’haixix i unes provetes que contenien diversos comprimits de color blanc i rosa, presumptament speed i èxtasi.