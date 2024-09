Justícia permet de nou a presos assassins treballar a la cuina

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una circular de l’anterior departament de Justícia permet de nou als interns amb condemnes per delictes de sang poder treballar a les cuines de les presons catalanes. Precisament aquesta setmana la presó de Lleida va decidir apartar de forma preventiva un intern que treballava a la cuina de la presó malgrat tenir una condemna per homicidi, com va avançar aquest diari.

El març passat van ser apartats de la cuina de la presó lleidatana cinc interns condemnats per delictes de sang, un dels quals el que aquesta última setmana havia tornat a treballar en aquest espai, després de l’assassinat d’una cuinera a Mas d’Enric, a Tarragona, en mans d’un reclús.

El text, que té previst entrar en vigor l’1 d’octubre vinent, considera que alguns tallers productius industrials, la cuina, la fleca, la bugaderia, les botigues i treballs fora dels mòduls com a jardineria o magatzems són considerats d’especial risc per a la seguretat. Per això, per accedir a aquests llocs de treball per part dels interns estableix una sèrie de requisits addicionals, però no veta els presos per tipus de delicte, sinó pel seu comportament.Si no hi ha canvis, els presos amb delictes de sang podran tornar a la cuina o altres destinacions perilloses si compleixen els requisits que s’han endurit i caldrè que hagi transcorregut almenys l’últim any sense cap expedient disciplinari, ni haver estat en aïllament en els dos últims anys, hauran de complir els programes de tractament, no podran tenir un “risc de reincidència delictiva violenta alt” i una Unitat de Seguretat Interior farà una “anàlisi d’idoneïtat” per avaluar si estan capacitats. Així mateix, la circular assenyala que seran acomiadats si són sancionats, enviats a primer grau o estan més de dos mesos sense pagar la indemnització a la víctima.

“La circular és de l’anterior Govern i es revisarà”

Fonts del departament de Justícia, que ara està liderat pel conseller Ramon Espadaler, van assenyalar ahir que la circular és de l’anterior equip, amb Gemma Ubasart com a consellera, i que es revisarà. “Si hi ha alguna cosa susceptible de millora es farà”, van assenyalar. Sense entrar en detalls del text del document, les mateixes fonts van remarcar que el departament es troba en procés de revisió de tots els sistemes i criteris habituals i que estan en procés de revisió del sistema pel qual els interns accedeixen als llocs de treball a l’interior de les presons catalanes. També van recordar que es treballa per reforçar al màxim les mesures de seguretat. Dimecres passat, el sindicat CSIF va afirmar que “els interns condemnats per delictes de sang, amb un historial de violència penal o penitenciària, o amb patologies psiquiàtriques, no han de tenir accés a destinacions de risc potencial, com és una cuina penitenciària”.