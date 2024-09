Desinterès dels operadors per la residència pública de Pardinyes

Vista del solar del carrer Josep Pallach en el qual està prevista la residència per a la tercera edat. - AMADO FORROLLA

L’ajuntament de Lleida ha tornat a ampliar fins al 27 de setembre el termini de la consulta preliminar perquè empreses del sector de les residències opinin sobre la viabilitat de construir i gestionar un geriàtric al solar del número 2 del carrer Josep Pallach, a Pardinyes, que la Fundació Privada Barri de Pardinyes promou des de fa anys. Aquesta és la segona vegada que la Paeria prorroga la data límit, ja que al juliol ho va fer fins al 9 de setembre argumentant que els operadors van notificar “que no disposen de prou temps per fer arribar les seues consideracions i aportacions”. Ara, el motiu pel qual ha decidit ampliar el termini de nou fins a final de mes és perquè fins ahir, data límit fixada, “no s’han rebut respostes a aquesta consulta”, de manera que es dona més temps “per contactar novament amb les empreses o buscar-ne de noves”.

Val a recordar que la construcció d’una residència en aquest solar és una demanda històrica del barri i va ser un dels temes més polèmics durant el passat mandat. El 2021, el govern tripartit d’ERC, Junts i Comú va anunciar que utilitzaria aquest solar per construir un alberg per a temporers i persones sense llar, que van batejar com a equipament comunitari de múltiples usos, la qual cosa va generar el rebuig de l’associació de veïns i diverses protestes contra el govern municipal.

Un any més tard, la Paeria va rectificar i va dir que faria l’alberg en un altre solar i reservava el de Josep Pallach per fer la residència i va convocar un concurs que va acabar quedant desert. L’actual govern del PSC va convocar posteriorment aquesta consulta. El primer pla del consistori preveia construir-la en aquest solar de 3.560 metres quadrats amb un màxim de 90 places de residència i 20 de centre de dia. El seu pressupost seria de 14.533.477 euros i, d’acord amb l’informe d’aprofitament urbanístic, es planteja un cànon anual mínim de 94.787 € amb una durada de cinquanta anys.