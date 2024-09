ERC demana actuar al pati de Riu Éssera i Pi i Margall

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup municipal d’ERC va presentar ahir un prec a la comissió de Gestió de la Ciutat perquè el consistori analitzi la situació que es viu en un pati interior comprès entre els carrers Riu Éssera i Pi i Margall, on veïns denuncien que aquesta zona s’ha convertit en un abocador ple de tota mena de residus (vegeu SEGRE d’ahir). En el prec, els republicans demanen a la Paeria que estudiï la situació i s’obrin els expedients de disciplina urbanística necessaris perquè els titulars dels habitatges netegin les seues propietats quan sigui possible. A més, paral·lelament, el grup va demanar ahir al govern municipal estrènyer la col·laboració amb l’Associació de Malalts i Familiars d’Ictus de Lleida i estudiar vies per donar suport a famílies monoparentals amb persones al seu càrrec que han patit un ictus o ajudar-los a pagar els seus desplaçaments.