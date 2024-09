Cimera amb 27 delegacions de quatre continents per “vendre” la ciutat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Lleida acollirà dijous vinent, dia 19 de setembre, la primera trobada del Cos Consular de Barcelona, amb l’objectiu d’“establir aliances i vendre Lleida al món per posar de relleu la seua capitalitat” a les 27 delegacions internacionals que participaran. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va explicar ahir que hi acudiran 36 representants de 16 delegacions europees (entre aquestes Alemanya o Itàlia), 4 d’asiàtiques (una és la Xina), 2 d’africanes (una de les quals, el Marroc), 1 d’Amèrica del Nord (Canadà), 2 d’Amèrica del Sud (Argentina) i 2 més de l’Amèrica insular. “Volem exportar Lleida com a marca inversora per facilitar noves oportunitats i projectes”, va indicar.

L’esdeveniment, coorganitzat amb el ministeri d’Afers Estrangers i la Generalitat, comptarà amb la participació de la Cambra de Comerç i representants empresarials de Pimec i la COELL, així com amb representants d’empreses (com Trota o Vall Companys) que explicaran els casos d’èxit dels seus “projectes innovadors”. L’esdeveniment tindrà lloc a la Llotja i els assistents visitaran la Seu Vella i el Museu Morera.L’alcalde també va explicar que un dels principals eixos del nou conveni amb la Cambra, que espera firmar “en els propers dies”, serà “identificar els sectors econòmics clau de la ciutat” per “analitzar les seues necessitats” i “fer un bon diagnòstic del nostre teixit”. En aquest sentit, se sondejarà quins mercats internacionals podrien estar interessats en el teixit empresarial lleidatà.L’“estratègia de diplomàcia econòmica” de la Paeria també inclou la definició de “possibles aliances regionals, nacionals i internacionals”, amb la generació d’un espai econòmic comú amb la Catalunya central i la Franja, a banda de sinergies amb Barcelona i Tarragona. Larrosa va anunciar que pròximament es reunirà amb representants públics d’Igualada, Manresa i Fraga. Va afegir que la Paeria presentarà l’oficina d’atracció d’inversions Invest in Lleida a la Fira de Sant Miquel, amb l’objectiu de “simplificar la burocràcia i facilitar informació”.Així mateix, va reiterar la previsió d’ampliar el polígon industrial El Segre cap a la partida de les Canals amb 400.000 metres quadrats de nou sòl.