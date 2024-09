Arrestada per violència domèstica i atemptar contra els agents

La detinguda, a terra, després de l’incident al barri de Noguerola. - C. DÍAZ

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana va detenir ahir al matí una dona de 19 anys com a presumpta autora dels delictes de violència domèstica i atemptat a l’autoritat. L’arrest es va produir a les 10.45 hores al passatge Santa Isabel, a Noguerola. Veïns van alertar la Urbana al veure que una dona estava agredint un home. Al lloc van acudir dos patrulles, que els van identificar. La dona es va resistir i va acabar sent arrestada per agredir suposadament la seua parella i intentar-ho amb els urbans.