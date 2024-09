Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria està utilitzant un robot dron amb càmera per analitzar la fuga de la canalització del Noguerola que va provocar un gran clot a l’avinguda del Segre, a l’altura de la plaça Pare Sanahuja. Al seu torn, dimarts van instal·lar una passarel·la a la desembocadura del Noguerola per revisar els danys i el consistori ja ha autoritzat les obres d’urgència per reparar la fuga.