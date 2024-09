La dificultat per arribar caminant a la principal discoteca de Lleida deixa imatges de joves per zones perilloses

La setmana passada, una imatge publicada al diari digital SEGRE va generar una gran repercussió: s'hi veien tres noies joves caminant de nit per la vorera de la carretera LL-11, a prop de la rotonda del cementiri de Lleida, seguides per una parella de nois. Tots ells tornaven de la discoteca Biloba, l'espai d'oci nocturn més gran de la capital del Segrià, situat a uns tres quilòmetres de la rotonda del Mestre.

Malgrat que la fotografia estava presa en una zona industrial, allunyada de la ciutat i sense gaire trànsit a aquelles hores, el perill rau precisament en la ubicació i en el desplaçament a peu dels joves en tornar de festa per aquesta zona. El grup municipal de Junts per Lleida va denunciar aquesta situació i va reclamar un servei de bus que connecti la discoteca amb diferents punts de la ciutat, operatiu durant els horaris d'obertura de l'establiment, tal com estipula la llicència municipal concedida el 2016.

Però, és possible arribar a peu fins a la discoteca Biloba de manera segura? Analitzem-ho.

Les rutes per arribar-hi caminant

Hi ha dues rutes principals per accedir-hi a peu des de Lleida ciutat: la del nord, que passa pel pont de Pardinyes, i la del sud, pel carrer Palauet de la Bordeta. En ambdós casos, els recorreguts disposen de voreres en tot el trajecte, cosa que els fa aptes per als vianants. No obstant, cal tenir en compte que els caminants hauran de travessar diverses zones industrials i poc transitades, que a certes hores de la nit poden resultar inhòspites i generar certa inquietud.

Els riscos de tornar per la LL-11

El problema sorgeix quan, en tornar de la discoteca, alguns joves opten per fer-ho caminant per la vorera de la carretera LL-11. Si bé és cert que aquesta via disposa de vorera en alguns trams, com ara davant de la mateixa Biloba i fins a l'alçada dels concessionaris de vehicles, en certs punts la vorera desapareix sobtadament. A partir d'aquí, continuar caminant pel voral suposa infringir les normes de circulació, explícitament senyalades, a més d'exposar-se a un risc considerable tenint en compte el trànsit de la carretera.

Encara més perillós resulta el fet de creuar la LL-11, saltar la mitjana de formigó i seguir caminant per l'altre voral en direcció a Lleida. Aquesta acció, a més de ser objecte de sanció, posa en greu perill la integritat física dels vianants.

Imatge de la senyal de prohibició

La necessitat d'un servei de transport públic

És per això que el partit de Junts ha demanat comptar amb un servei de transport públic que cobreixi el trajecte entre la discoteca Biloba i el centre urbà de Lleida, especialment en els horaris nocturns de major afluència de joves a l'establiment, per tal de garantir un desplaçament segur i evitar situacions de risc innecessàries.

Reaccions a la xarxa

Com sempre, una imatge viral porta comentaris de tot tipus. Un d'ells explica que els taxis arriben amb comptagotes a la zona, i que molta gent, cansada d'esperar, marxen caminant, i que la zona no està preparada per anar-hi caminant. A això, assegura aquest lector, s'hi ha de sumar l'estat d'algunes persones, que van begudes.

D'altres comentaris van en la línia de que la mateixa discoteca hauria de proporcionar el transport als joves. I un tercer comentari estès és que cal fer més ús del taxi.