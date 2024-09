Un nou grup de vuit estudiants del Grau en Infermeria de la UdL inicia el curs acadèmic a l'Alt Pirineu

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Per segon any consecutiu, un grup d'estudiants del Grau en Infermeria de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia (FIF) de la Universitat de Lleida (UdL) cursarà el seu curs acadèmic íntegre o part d'ell a la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran. Són 8 alumnes que provenen del Campus de Ciències de la Salut de Lleida i del Campus d'Igualada. En la benvinguda, que ha tingut lloc a l'Hospital Comarcal del Pallars a Tremp, s'ha destacat que les alumnes faran "una infermeria més rural, diferent i molt enriquidora, molt propera, en un territori molt dispers i amb unes característiques orogràfiques que el fan molt especial i que condicionen els fluxos de pacients i de professionals."

L'alumnat cursarà tot o part del quart curs del Grau en Infermeria, tant la teoria com les pràctiques clíniques, al territori. A més, durant tot el curs hauran de desenvolupar el Treball de Final de Grau (TFG). Pel que fa a les pràctiques clíniques, els alumnes passaran per diferents serveis assistencials com els CAP, unitats quirúrgiques, unitats d'urgències i emergències, unitats de salut mental, serveis especials i centres residencials de gent gran. Ho faran a l'Hospital Comarcal del Pallars, Hospital de Cerdanya, Servei d'Atenció Primària Lleida Nord de l'ICS, la Fundació Hospital de Puigcerdà, Fundació Sant Hospital, el Sistema d'Emergències Mèdiques i Gestió de Serveis Sanitaris.

A més, en col·laboració amb els diferents ajuntaments es facilitarà als alumnes l'allotjament, així com d'altres incentius per tal que puguin participar i implicar-se en activitats locals.

Les estudiants han estat rebudes avui en un acte que ha tingut lloc a l'Hospital Comarcal del Pallars i que ha comptat amb la presència del gerent de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, Miquel Abrantes; la degana de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la UdL, Judith Roca; i l'alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero.

Abrantes ha destacat que importància de la implicació de tots els agents del sistema a l'hora de portar talent al territori i retenir-lo, tant pel que fa a estudiants que es vulguin quedar, com a professionals que trobin aquí l'al·licient de la docència i la recerca i no el busquin fora. En aquest sentit, des de Salut fa més d'un any que es va posar en marxa un Pla d'acció per a la millora de l'atracció i fidelització de professionals al sistema de salut, que ja ha començat a tenir els seus primer fruits. Salut confia que ben aviat es tradueixi en una Unitat Docent d'Infermeria pròpia al territori.

De fet, aquesta iniciativa es va posar en marxa el curs passat, quan van ser 7 els alumnes que van seguir el quart curs íntegre a l'Alt Pirineu i Aran. D'aquests, 3 han optat per restar treballant al territori, concretament a l'Hospital Comarcal del Pallars.

Des de la UdL, Judith Roca ha destacat que "es tracta d'una experiència única, sense antecedents ni a nivell nacional ni internacional, de desplaçar els estudiants no només a fer pràctiques sinó també les assignatures teòriques, i això també dona l'oportunitat que els professionals puguin involucrar-se molt més en la docència." La degana ha afegit que per a la universitat "és un plaer posar en valor la ruralitat i en especial la ruralitat de muntanya, que és la realitat del nostre territori lleidatà."