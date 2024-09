Larrosa, sobre la pintada contra els veïns del Centre Històric: “Anem a per ells, sabem on viuen”

“Estem a sobre d’aquests presumptes delinqüents, sabem on viuen i què fan, només falten proves perquè el jutge prengui les decisions oportunes”. Així de contundent es va mostrar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, en ser preguntat per les pintades que dilluns van aparèixer a la plaça Josep Solans, al Centre Històric, amb amenaces de mort a “xivatos”, i els veïns assenyalen com a autors traficants de droga.

“Serem contundents”, va dir Larrosa, que va afegir que “qui genera una activitat presumptament il·lícita i tensions en un barri no té cabuda a la ciutat. Amenaces com aquesta no són acceptables, anem a per ells”, va concloure l’alcalde.

La pintada a què fa referència Larrosa va aparèixer a la plaça Josep Solans després que veïns del Centre Històric denunciessin que havien rebut amenaces per part de traficants de droga i autors d’actes incívics si continuen denunciant les seues pràctiques.