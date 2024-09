Un mapa de Lleida per calcular quant es tarda caminant d'un lloc a un altre

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'ajuntament de Lleida ha presentat aquest dimecres, en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, el nou plànol Metrominut, elaborat amb l'objectiu de promoure els desplaçaments a peu a la ciutat. Es tracta d'un mapa on s’indica el temps de desplaçament caminant entre diversos punts neuràlgics i d’interès de Lleida. L'acte de presentació ha estat encapçalat per la tercera tinenta d’alcalde i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, qui ha posat de relleu que “entre els objectius que es marca el nou Pla de Mobilitat Urbana que aprovarem properament hi ha la promoció d’una mobilitat més sostenible, entre elles el foment entre la ciutadania de fer els desplaçaments a peu i, alhora promoure l’activitat física i els hàbits saludables”.

El Metrominut és la denominació d'un mapa o plànol sinòptic que mesura les distàncies entre diversos punts d'una ciutat i els temps mitjans que es tarda a desplaçar-se entre ells a peu. Es tracta, per tant, d'un element promocional sobre l'hàbit de caminar, que posa en valor els desplaçaments a peu, especialment al medi urbà. El procés d'elaboració d'aquest mapa s'inicia per la selecció dels punts de referència pels vianants, la seua distribució en una plantilla per a connectar-los segons els itineraris que es desitgin. Aleshores, es mesuren les distàncies i el temps d'aquests itineraris i s'hi assignen colors per a identificar-los més fàcilment. El plànol es podrà trobar als principals edificis municipals, al web de Mobilitat, a les xarxes socials de la Paeria i, a més, es pot descarregar mitjançant un QR.