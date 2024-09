Onze anys de presó per abusar de la seua fillastra durant una dècada

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) condemna a 11 anys de presó un home per abusar de manera continuada de la seua fillastra quan aquesta era menor d’edat i durant més d’una dècada. Rebutja així el recurs presentat per la defensa i confirma la pena imposada per l’Audiència de Lleida després del judici que es va celebrar l’octubre del 2023. El TSJC rebutja la sol·licitud de la defensa de rebaixar la condemna aplicant els atenuants de confessió i trastorn psicològic, així com que desconeixia la gravetat de la seua conducta. En la sentència, el tribunal assenyala com a provat que els abusos van començar quan la menor tenia entre 6 i 7 anys i que van acabar quan en tenia entre 16 i 17, quan els va denunciar. El condemnat era la parella de la mare de la víctima i van conviure en diverses localitats lleidatanes també amb el fill de l’home.

En el recurs, la defensa al·legava desconeixement per part de l’acusat, que va arribar a reconèixer els fets, encara que de forma parcial, segons la sentència. Sobre això, el TSJC diu que “és comprensible per a qualsevol persona que no es poden tocar parts íntimes del cos d’una menor i no se li poden introduir els dits a la vagina” i que precisament aquest fet no el va admetre perquè sabia que era el més greu. Per aquest motiu també rebutja aplicar-li l’atenuant de confessió, a l’assenyalar que el reconeixement “ha estat parcial, confús, ambigu i poc precís”. Així mateix, tampoc no li aplica l’atenuant de dilacions indegudes i recorda a la defensa que la llei del només sí és sí contempla la mateixa pena per a aquest cas, que és la mínima, d’11 anys de presó.En la sentència, el tribunal assenyala que hi havia prou proves per confirmar els fets, com la declaració de la víctima, de testimonis i els agents dels Mossos. En el judici, la víctima va declarar que “jo era petita i feia el que ell em demanava” mentre que una agent va assenyalar que “s’havia acostumat tant als abusos que els havia normalitzat”. A més de la presó, confirma l’atenuant de reparació del dany i 12 anys de llibertat vigilada. També haurà d’indemnitzar la jove amb 40.000 euros. La sentència es pot recórrer davant del Suprem.