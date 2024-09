Una empresa logística i dos d'agroalimentàries preveuen crear uns 200 llocs de treball a Lleida

Lleida pot guanyar tres noves empreses, una del sector logístic i dos de transformació agroalimentària, que crearien uns 200 llocs de treball, segons va afirmar aquest dijous l’alcalde, Fèlix Larrosa, si es consoliden els projectes que estan facilitant des de l’Oficina d’Atracció d’Inversions de la Paeria (Invest in Lleida). Una s’instal·laria al polígon Torre Solé de Lleida i les altres a l’entorn de la carretera N-II.

Larrosa va fer aquest anunci durant la primera Trobada del Cos Consular organitzada per l’ajuntament, que va reunir a la Llotja trenta cònsols i representants de països europeus, asiàtics, africans, d’Amèrica Llatina i el Carib, perquè coneguin de primera mà les oportunitats econòmiques i culturals que ofereix la ciutat i atreure així inversions. Així mateix, empreses referents a nivell internacional van explicar les seues experiències.

Larrosa va constatar que majoritàriament els cònsols desconeixien Lleida per complet i es va mostrar convençut, igual que el president de la Cambra de Comerç, Jaume Saltó, que la jornada servirà per teixir aliances i generar projectes de futur a la capital. Per exemple, així ho va corroborar Rossana Surballe, cònsol general de l’Argentina. Per la seua part, Carolina de Manueles, del ministeri d’Afers Estrangers, va dir que a Catalunya mai no s’havia celebrat una trobada com aquesta i va animar que Lleida la “institucionalitzi”. La delegada del Govern, Nùria Gil, va instar a continuar promocionant les empreses lleidatanes.

L’alcalde va indicar també que el 4 d’octubre plantejarà al president de la Generalitat, Salvador Illa, la necessitat d’impulsar Torreblanca i que el seu model de governança compti amb els empresaris, la Paeria i la Generalitat. Així mateix, va apuntar que els industrials del polígon El Segre estan encapçalant l’ampliació prevista de 400.000 metres quadrats d’aquest sector industrial.

A més, va anunciar que l’Oficina d’Atracció d’Inversions, que ja funciona de forma virtual, tindrà seu física a l’edifici del Casino. Aquesta unitat té l’objectiu de facilitar al màxim la tramitació per a la implantació de noves empreses a Lleida i que les empreses locals tinguin també facilitats per als seus projectes.

Empreses referents