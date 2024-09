Exposició de Roig Nadal a Sant Miquel

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fira de Sant Miquel-Eurofruit que se celebra la setmana vinent acollirà una exposició dels cartells que l’il·lustrador Miquel Roig Nadal va elaborar per a aquest certamen. L’exposició es podrà veure al pavelló 3 i forma part dels actes de celebració del centenari del naixement de Roig Nadal. A la mostra es podran veure els cartells que va fer per Sant Miquel entre 1955 i 1964, entre els quals tres d’originals i dos reproduccions de l’època, així com diversos esborranys dels cartells i material classificat del seu fons documental.