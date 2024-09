Baró seguirà de president dels veïns sense oposició

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Toni Baró repetirà amb tota probabilitat un mandat més com a president de la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida (FAV). Al tancament d’aquesta edició era l’únic candidat que s’havia presentat, i el termini acabava la mitjanit. Tanmateix, malgrat ser l’única candidatura, no s’oficialitzarà la seua continuïtat en el càrrec fins al 10 d’octubre en l’assemblea general ordinària de la FAV. Baró presideix l’entitat des del 2015, quan va vèncer a la dirigent veïnal de la Bordeta, Mari Carmen Guerrero. Va explicar que des d’aleshores fins al 2019 van renovar els estatuts i van determinar limitar la vigència de la presidència a dos mandats consecutius i que cada la durada de cada un fos de cinc anys, en lloc de quatre com fins llavors, de manera que aquest serà el seu últim mandat al capdavant de la FAV.

Sobre la seua junta, Baró va remarcar que buscaran l’entrada de més membres de l’entitat i que ja compta amb un equip “molt compacte, unit i compromès”. Va afegir que preveu canvis en les vicepresidències primera i segona, la secretaria i la vicesecretaria, el tresorer, el comptador i quatre vocals.