Una menor atropella amb un patinet i sense casc una noia a Lleida

La Guàrdia Urbana de Lleida va denunciar ahir una menor per causar un accident de trànsit amb un patinet elèctric. Circulava sense casc i va atropellar una noia a la plaça de l’Escorxador, segons van informar fonts municipals.

L’accident es va produir cap a les 15.00 hores quan un patinet elèctric (vehicle de mobilitat personal) circulava pel carril bici i a l’altura del pas de vianants va xocar contra una vianant, una menor d’edat, que va rebre un cop al cap. Al lloc van acudir patrulles de la Guàrdia Urbana i una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que va evacuar la ferida, amb pronòstic lleu, a l’hospital Arnau de Vilanova.

La Guàrdia Urbana es va fer càrrec de l’atestat del sinistre i van comprovar que la usuària del patinet era menor d’edat, per la qual cosa els seus pares (com a tutors legals) hauran de respondre a les infraccions comeses. Es van tramitar dos denúncies administratives per conduir sense casc i perquè conduïa un patinet elèctric sent menor, segons van indicar les mateixes fonts.

La Urbana ha imposat aquest any, entre gener i mitjans d’agost, una mitjana de més de dos multes al dia a conductors de patinets elèctrics. Concretament se n’havien tramitat 554, de les quals més de la meitat (290) eren per no portar el casc. A més, 20 eren perquè menors portaven el patinet.

D’altra banda, una nena de dos anys va ser traslladada ahir a la tarda a l’Arnau per fer-li una revisió després que impactés amb un cotxe a la plaça Noguerola. La petita estava jugant quan va sortir a la calçada, passava un cotxe i la va tocar lleument, segons va informar la Urbana, que va haver de mediar perquè els pares de la petita estaven molt alterats.