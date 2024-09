Renfe doblarà l'Avant des de Lleida fins a Barcelona a primera hora del matí

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Avant des de Lleida fins a Barcelona doblarà els trens a primera hora del matí, segons ha pogut saber SEGRE.

D'aquesta manera, Renfe amplia els serveis d'Avant des de Lleida després de les queixes d'usuaris que, tal i com va publicar SEGRE, denuncien que a causa de l’alta demanda gairebé no hi ha bitllets per anar a la capital catalana a les set del matí fins d’aquí a un mes.

El director de Rodalies, Antonio Carmona, ha concretat durant una entrevista a Els Matins a TV3 que el doble Avant des de Lleida cap a Barcelona a les 7 del matí entrarà en servei l'1 d'octubre.

