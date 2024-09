L'Avant de les 7.00 h des de Lleida fins a Barcelona, gairebé sense bitllets fins d'aquí a un mes

L'Avant que surt de Lleida a Barcelona a les 7.00 hores té tanta demanda que si no es reserva bitllet amb força antelació és gairebé impossible comprar-ne un. Prova d'això és que fins al 20 d'octubre només hi ha quatre trens en feiner que encara tinguin places. Fa temps que els usuaris denuncien aquesta situació i la degradació del servei.

Usuaris del servei Avant entre Lleida i Barcelona denuncien que a causa de l’alta demanda gairebé no hi ha bitllets per anar a la capital catalana a les set del matí fins d’aquí a un mes. De fet, aquest diari va poder comprovar que, fins al 20 d’octubre, ahir només hi havia quatre dies feiners en què el comboi de les set del matí té places disponibles, concretament el 23 i 24 de setembre i l’11 i el 18 d’octubre. La resta només disposen de places per a les persones amb mobilitat reduïda. Una situació de què es va queixar ahir una viatgera habitual, que lamenta que “fins fa uns mesos el principal problema era no arribar al lloc de treball a l’hora que comença la jornada laboral, però ara el repte ja és aconseguir un tren amb places disponibles per anar a Barcelona a primera hora”.

Per la seua part, la plataforma d’usuaris Avant Lleida-Barcelona va corroborar aquesta falta d’oferta als trens del matí. “Estem pitjor que abans de l’estiu, la situació és insostenible i insuportable”, va dir Mar Tapia, una de les portaveus de la plataforma.

Aquesta agrupació d’usuaris es va crear fa uns anys per reclamar més places i freqüències Avant entre la capital i la capital catalana, especialment a primera hora, ja que són els combois amb més demanda. “Tothom vol agafar el tren de les set perquè és el que et permet estar a les nou al teu lloc de treball”, assenyala Tapia, que afegeix que la dificultat per trobar places a primera hora és tal “que hi ha gent que compra abonaments més cars perquè disposen de més previsió per comprar places per a les setmanes següents i ho fan perquè, encara que els costa més, tenen assegurat el seient”. Per això, des de la plataforma van tornar a reclamar ahir a Renfe que prengui mesures per solucionar aquesta falta d’oferta, ja que “hem fet aquesta reclamació per totes les vies normals i educades possibles perquè facin millores, ni que siguin mínimes, estem realment desesperats”. Tapia va afegir que Renfe no ha respost cap de les seues demandes i que qualsevol capital de comarca de Barcelona, Tarragona o Girona “té millors connexions i freqüències que Lleida capital”.

Fonts de Renfe van reconèixer “un increment de la demanda” dels Avant a Barcelona a les 7.00 i que “tant Renfe com el ministeri de Transports” estan treballant per resoldre aquesta situació, però sense concretar com ho faran.

Trens més impuntuals i degradació del servei

A més de l’evident falta d’oferta de trens Avant a primera hora, els usuaris habituals també denuncien que els trens són cada vegada més impuntuals, així com un empitjorament en la qualitat del servei en general. La portaveu de la plataforma d’usuaris Avant Lleida-Barcelona, Mar Tapia, va recordar que al juliol Renfe va rebaixar el seu compromís de puntualitat i va deixar d’indemnitzar els retards inferiors a una hora, i que, des d’aleshores cada vegada els costa arribar més a l’hora. “Hem constatat un empitjorament de la puntualitat”, va dir Tapia. Aquest se suma a altres problemes com les vibracions excessives dels combois, el que dificulta descansar, llegir o treballar durant el trajecte. Al seu torn, una altra usuària també critica els problemes de climatització dels Avant, ja que “un dia sembla que estàs en el Pol Nord i un altre en una sauna, no saps el que et pot tocar”.Val a recordar que el sindicat CCOO va presentar al març un estudi en el qual concloïa que hi ha d’haver un tren Avant més entre Lleida i Barcelona a les 6.00 hores i que s’ha de sinergiar les places (oferir-les al preu de les d’Avant) dels 6 AVE per sentit diaris que paren a Lleida “amb seients buits” per solucionar els problemes per obtenir un bitllet, especialment a primera hora.