No, l'edifici modernista de La Meta no es veurà afectat per la construcció de la nova estació d'autobusos de Lleida

Una excavadora enderroca aquests dies diverses edificacions a la vora de la farinera La Meta, a l’entorn de la qual i als Docs la Generalitat construeix la nova estació d’autobusos de Lleida. Operaris també treballen a l’interior de l’edifici dels Docs, així com en una finca a la part posterior de l'antiga farinera, a prop del carrer Comtes d’Urgell, per on la terminal de busos també tindrà accés. Les obres de l'estació van començar el maig passat i haurien d’estar a punt al març de l’any 2026.

Els treballs per edificar la nova terminal van ser adjudicats a Copisa Constructora el desembre del 2023 per un pressupost de 36,6 milions, finançats amb fons Next Generation. El termini d’execució és de 22 mesos. Està previst que l'estació tingui 28 andanes i ocuparà una superfície d’11.600 metres quadrats.

Pel que fa a l'edifici modernista de La Meta, alguns lleidatans i lleidatanes han manifestat la seua preocupació al veure-hi una grua de grans dimensions treballant-hi tant a prop. S'ha de recordar que aquest edifici està protegit com a bé cultural d'interès local i ja està previst rehabilitar-lo. Dissenyat per l'arquitecte Francesc de Paula Morera i Gatell, la seua construcció va finalitzar el 1915 i s'hi va mantenir l'activitat industrial durant gairebé un segle, fins al 2012. L'edifici emblemàtic que va acollir el tràfic de sacs de farina i que ara observarà el tragí de la nova estació d'autobusos és un bloc de planta rectangular, amb semisoterrani, i quatre plantes d'alçada. Especialment característica és la façana, d'estructura mixta, d'obra i metàl·lica, amb rajola valenciana i teula àrab.

Imatge antiga de la Farinera La Meta.

Per tal de rehabilitar-lo, l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va reclamar a la Generalitat utilitzar els diners que es van estalviar a l'adjudicació de les obres de la nova estació d'autobusos, uns 4,5 milions d'euros.

La licitació d'aquest contracte es va tramitar l'any passat i la Generalitat va estimar que tant les obres com els treballs previs en costarien 36.092.885,71 sense incloure l'IVA. Tot i això, l'obra civil es va adjudicar per 30.280.206,09 euros (IVA no inclòs) a l'empresa Copisa Constructora Pirenaica SA el desembre passat, mentre que els treballs previs es van adjudicar dies abans l'UTE formada Garrofé i Romà Infraestructures i Serveis per 1.525.245,20 euros sense incloure l'IVA. Això significa que l'import total del contracte puja finalment per 31.540.739,31 sense tenir en compte l'IVA, cosa que ha resultat en un estalvi de 4.552.146,4 euros per a la Generalitat. Una quantitat que l'alcalde ha demanat que s'inverteixi a millorar la zona de la nova estació d'autobusos, concretament l'antiga farinera i l'entorn dels Docs.