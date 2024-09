Ordeig obre Sant Miquel proposant un front comú per reforçar el lideratge agroalimentari de Catalunya

El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha proposat en la inauguració de l’edició número setanta de la Fira de Sant Miquel un front comú d’administracions, institucions, sector i ciutadans per defensar el lideratge del sector de l’agroalimentació de Catalunya. "Volem ser presents a Brussel·les, on es prenen les decisions, coordinar-nos i anar tots a una. Lleida i Catalunya han de ser la punta de llança de la nova cultura agroalimentària, ho tenim tot per innovar i adaptar-nos als reptes dels propers deu anys. Catalunya ha de ser capaç de liderar les noves solucions tecnològiques i de competitivitat i això no ho podrem fer si no anem tots a una, administracions, empreses, Fira, sector, organitzacions i fer una política de país", ha afirmat. Ordeig ha reclamat "el suport de la societat catalana al sector agroalimentari, que és el primer de l’economia catalana,", i ha subratllat que "amb la bioeconomia s’obren noves perspectives que no podem desaprofitar". Per això, ha anunciat que "destinarem els recursos necessaris i els demanarem a l’Estat i a Brussel·les, perquè Catalunya pugui tenir la infraestructura, els equipaments, la formació i els centres d’investigació necessaris per liderar el canvi." També ha apostat per reduir i simplificar la burocràcia per als agricultors i ramaders i ha afegit que demanarà al ministre d’Agricultura, Luis Planas, que demà visitarà el certamen, "la modernització del canal d’Urgell i treballar conjuntament per resoldre temes que garanteixin la competitivitat del territori".

Per la seua part, durant la inauguració l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha remarcat la necessitat de potenciar Lleida com un "hub agroalimentari" i ser més líders al sector, per a la qual cosa veu clau millorar les comunicacions ferroviàries amb un sistema de Rodalies i connexió de l’aeroport d’Alguaire amb la ciutat i els polígons. A més, ha assenyalat que "estem decidits a impulsar la Fira per impulsar Lleida". El president de la Diputació, Joan Talarn, ha citat a la Generalitat a augmentar la seua inversió i la seua aposta per Lleida i el seu territori, igual que ha fet el president de la Cambra de Comerç, Jaume Saltó, que també ha reclamat portar endavant el polígon de Torreblanca i infraestructures ferroviàries per transportar productes de Lleida.