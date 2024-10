L’ocupació del nou Avant de Lleida a Barcelona ha estat del 85%

Passatgers a l'estació Lleida-Pirineus per agafar el nou tren Avant a Barcelona.Cedida per CCOO

L’ocupació del primer tren Avant, el primer dia de circulació amb increment de places, amb sortida de Lleida a les set i cinc del matí ha estat d’un 85% amb més de 400 persones. Segons CCOO aquest fet demostra la gran demanda existent a la franja horària de les sis a les vuit del matí i la necessitat d’implementar totes les propostes d’actuació del l’informe que va fer el sindicat en relació a aquesta connexió ferroviària. En aquest sentit, fan una valoració positiva però creuen que probablement, a curt termini es completaran diàriament les places ofertes també en aquest tren i s’haurà d’abordar la creació d’un nou tren amb sortida de Lleida al voltant de les sis.

Si bé el progrés és molt important, CCOO considera creu que continua persistint una “descompensació” del nombre de places ofertes i és necessari l’increment i l’assignació de places amb tarifes d’Avant (places sinergiades), en trens d’alta velocitat operats per Renfe que ja tenen parada a Lleida i que circulen amb places buides, fins a 12 circulacions per sentit, tal com recull l’informe del sindicat, per evitar franges horàries de fins a 4 hores sense servei Avant, que hi ha en l’actualitat.

En aquest sentit, apunten que queden pendents la reducció del preu de tarifa general Avant a 20,10 euros, l’increment de serveis els caps de setmana i l’eliminació de les condicions restrictives d’utilització dels títols de transport dels serveis Avant, entre altres.

CCOO remarca que s’ha donat un gran pas, però avisa que si realment es vol contribuir a un “desenvolupament sostenible” en matèria de mobilitat a l’àrea d’influència de Lleida cal proporcionar al màxim volum de població possible una alternativa real a la utilització del vehicle privat en nombre de freqüències, places, preu i temps de viatge, en els desplaçaments que es produeixen diàriament entre Lleida i Barcelona i que suposen més del 65% de la totalitat dels que es fan amb destinació fora de la demarcació.