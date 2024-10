Cau una banda per una onada de robatoris agrícoles a Lleida i la Franja

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil de Fraga i Lleida i la Guàrdia Urbana de Lleida van portar ahir un ampli dispositiu per desarticular un grup criminal que suposadament es dedicava a cometre robatoris amb força a l’entorn rural a la demarcació i a la Franja, com va avançar ahir a la tarda aquest diari en la seua edició digital. Hi hauria almenys onze detinguts. La causa, que dirigeix el jutjat d’Instrucció 4 de Lleida, està oberta pels delictes de robatori amb força i pertinença a grup criminal.

Imatge dels agents amb alguns dels detinguts.. - JORDI ECHEVERRIA

Desenes d’agents de diverses unitats dels dos cossos policials van practicar durant la jornada diversos escorcolls. Un dels més importants va tenir lloc en una finca en la qual hi ha trasters situada al costat de la carretera LP-9221, entre els barris de Pardinyes, Secà i Llívia. Els arrestats van ser presents durant la inspecció, que es va allargar durant diverses hores. Allà, els investigadors van requisar un vehicle, els telèfons mòbils dels investigats i altres objectes que es presumeix que serien robats.

Una grua va retirar un dels vehicles de l’interior del recinte. - JORDI ECHEVERRIA

Es tractaria d’una banda molt activa que es desplaçava a petites localitats per cometre els robatoris i tornar a Lleida amb una estructura jerarquitzada. També es va practicar almenys un escorcoll en un domicili de la capital del Segrià, concretament al carrer Doctor Combelles, al barri Universitat.En els últims mesos, la Guàrdia Civil d’Osca ha detingut diversos veïns de Lleida com a presumptes autors d’onades de robatoris agrícoles a la Franja. La investigació segueix oberta i no es descarten noves detencions.