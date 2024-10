Entren a robar i causen múltiples destrosses a l'institut Gili i Gaya

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra investiguen un robatori amb múltiples destrosses registrat ahir a la matinada a l’institut Samuel Gili i Gaya, com va avançar aquest diari en l’edició digital. El personal del centre va descobrir aquest assalt vandàlic quan va obrir les instal·lacions ahir al matí. Els lladres amb prou feines es van emportar diners, malgrat que van causar múltiples danys amb portes forçades, vidres trencats i màquines rebentades.

“Quan hem arribat, hem vist que hi havia múltiples destrosses. El lladre o lladres han accedit pel Camp Escolar després de forçar un reixat i han anat directes a trencar la centraleta de l’alarma, per la qual cosa no ha sonat”, va explicar Marina Castellà, directora del centre educatiu. Els lladres van trencar portes i vidres de la consergeria, administració i altres estances. “Almenys hi ha onze portes trencades, també han destrossat vidres i les capsetes de les fotocopiadores”, va afirmar Castellà. Al lloc van acudir els Mossos d’Esquadra, que van ser alertats a les 7.40 hores, per obtenir proves i indicis contra els autors. Així, els van facilitar l’enregistrament de la càmera de seguretat que hi ha en un vestíbul.

Pel que fa al botí, la directora de l’institut va afirmar que “s’han emportat algun bitllet però poca quantitat, crec que uns 20 euros”. Els delinqüents no es van endur cap ordinador o altre material electrònic. Les aules tampoc no van resultar afectades, per la qual cosa l’activitat lectiva es va poder desenvolupar amb normalitat malgrat els fets. Finalment, Marina Castellà va afegir que “estem avaluant els danys i sembla que sigui un acte vandàlic”. L’Institut Samuel Gili i Gaya, situat al carrer Ton Sirera, compta aquest curs amb uns 470 alumnes i uns 60 docents.