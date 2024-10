La Paeria dissol l'ens Turisme de Lleida després de 31 anys

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament dissoldrà dilluns vinent l’organisme autònom Turisme de Lleida, creat per acord del ple de setembre del 1993 per impulsar la promoció turística de la ciutat. Després de funcionar durant 31 anys “amb gran èxit”, la Paeria ara considera que “no està clar que la seua gestió sigui la més eficient i sostenible, sobretot en el vessant econòmic i administratiu”, ja que en els últims anys ha requerit un “suport important” per part del personal de l’ajuntament, així com en la gestió del personal i la contractació vinculada a fons europeus.

Turisme de Lleida pateix una falta de personal tècnic en l’àmbit informàtic, imprescindible en una era en què gran part de la gestió turística s’està redireccionant cap a un vessant més tecnològic. Així mateix, les plataformes digitals de diferents projectes amb finançament europeu han d’estar integrades amb els sistemes de seguretat informàtica municipals. Aquestes són les principals raons que han portat la Paeria a integrar al consistori totes les activitats de l’organisme “sense que això perjudiqui les funcions de presència activa al mercat turístic, la promoció i gestió dels serveis turístics i la creació, millora i protecció de l’oferta turística, incloent els empleats públics de l’organisme”, segons el govern municipal.

Així doncs, el consell rector de Turisme de Lleida està convocat dilluns vinent a una sessió ordinària l’ordre del dia de la qual inclou la dissolució i extinció de l’ens. Així mateix, s’informarà de la proposta de pressupost per al 2025 i de la proposta d’aprovació d’un conveni entre Turisme de Lleida, Paeria i la Fundació per a la preservació del Patrimoni Ferroviari i Industrial, per a la cessió d’un automotor Ferrobus que la Paeria va adquirir l’any 2010. Es tracta d’un dels tres últims exemplars que quedaven a Espanya d’aquests trens lleugers. L’ajuntament tenia previst restaurar-lo perquè circulés de nou com un tren turístic, però mai no va passar. El vehicle va acabar destrossat per vandalisme.