El polígon industrial el Segre de Lleida inaugura la seva planta potabilitzadora: "És una reivindicació de 228 empreses"

El polígon industrial el Segre de Lleida ha inaugurat aquest dilluns la seva planta potabilitzadora, que tractarà l'aigua per a les 228 empreses de la zona. El president del polígon, Rafel Oncins, ha explicat que, fins ara, cada empresa que ho necessitava s'havia de fer càrrec del tractament, fet especialment dificultós per als establiments més petits. Així, la planta potabilitzadora era una "reivindicació de les 228 empreses", les quals ja tenen accés a "aigua d'una qualitat perfecta", ha dit Oncins. Atesa la seva necessitat, els empresaris van decidir assumir el cost íntegre del projecte: 600.000 euros. La planta se situa en un terreny cedit per la Paeria de Lleida.