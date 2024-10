Intel·ligència artificial a Secundària per millorar el nivell d'anglès dels alumnes

Utilitzar la intel·ligència artificial (IA) per revolucionar l’ensenyament d’anglès a les aules i millorar el nivell dels alumnes. Aquest és el principal objectiu de la jornada Aula d’anglès i Intel·ligència Artificial per al professorat de Secundària, que ha estat organitzada per l’Equip ICE Anglès Interetapes de la Universitat de Lleida i impartida ahir de forma telemàtica.

Cristina Cabal Díaz, professora d’anglès i formadora amb àmplia experiència en l’ús de noves tecnologies i metodologies actives a l’aula, va informar els participants sobre recursos pràctics per incorporar la IA a l’aula, potenciant la creativitat i l’eficiència en l’aprenentatge, així com nocions sobre els perills que pot suposar també el seu (mal) ús, sobretot en relació amb la protecció de dades de l’alumnat.Laura Gabernet, de l’Equip ICE Anglès Interetapes i del Centre de Recursos Pedagògics Segrià, veu imprescindible aquest tipus de formació “per fer perdre la por a la IA als professors i que la vegin com una eina que els ajudi en la seua tasca docent i que l’utilitzin també els alumnes, però amb molta prudència i responsabilitat”. Detalla que el professorat pot desenvolupar amb aquesta tecnologia, per exemple, diferents sistemes d’avaluació i activitats per a classe i va insistir que s’ha de fer servir “amb sentit comú” i fomentant l’esperit crític dels estudiants, de manera que no creguin a ulls clucs tot el que diu la IA ni la plagiïn per als seus treballs.Gabernet reconeix que actualment tenen “dificultats per avançar en el nivell d’anglès”, en part per la gran diversitat de l’alumnat, i creu que la IA ben utilitzada pot contribuir a millorar-lo. Així mateix, apunta que des de l’Equip ICE han creat una eina per incrementar el nivell, que busca la implicació dels centres, dels docents també d’altres matèries i dels mateixos estudiants.A més, planteja la necessitat d’una regulació per part d’Educació de l’ús de la IA, ja que ara existeixen només orientacions i recomanacions. D’altra banda, a la pàgina web del departament es pot descarregar la guia La intel·ligència artificial a l’educació, que indica que per utilitzar-la en activitats a les aules s’han “de respectar les polítiques d’usos de les seues aplicacions, que solen determinar que els estudiants menors de 13 anys no les poden utilitzar, mentre que els d’entre 13 i 18 necessiten l’autorització de la família”.

